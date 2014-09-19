企业并购：思爱普同意以73亿美元收购美国同业Concur，大力进军云计算

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
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路透法兰克福9月18日 - 德国商业软件厂商思爱普 周四表示，已同意以全股票方式收购美国费用管理软件生产商Concur Technologies ，交易金额为73亿美元。思爱普希望通过这宗交易进一步进军基于互联网的软件领域，也就是所说的云计算。
思爱普在声明稿中表示，其将以每股129美元收购Concur股票，较9月17日收盘价溢价20%。
但该出价低于Concur在1月创下的纪录高位130.36美元。
以在外流通股票5,700万股计算，对Concur出价总计为73亿美元。思爱普表示，将债务计算在内，目前出价代表对Concur估值约83亿美元。
这将是思爱普公司史上最大一宗收购案，思爱普的云用户也因此将从目前的3,800万增加至5,000万户。
研究公司IHS估算，今年全球企业在云服务方面的支出料将跳增20%至1,740亿美元。他们预期，到2017年支出将会超过2,350亿美元，为2011年水准的三倍。
思爱普表示，该交易已获Concur董事会一致通过，等待股东和监管机构批准，预计在2014年第四季或2015年第一季完成交易。
思爱普并称，收购资金将透过最高70亿欧元的信贷工具协议来融资。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)