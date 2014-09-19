中国债市：三及10年国债期货仿真交易启动，收益率曲线期限覆盖拓宽

路透上海9月19日 - 市场期待已久的中国国债期货10年和三年期合约，将于周五启动仿真交易，在五年期国债期货运行已有一年后，中短端和长端期限的增加，将使国债期货合约对收益率曲线的期限覆盖又上台阶。

根据中国金融期货交易所公告，首批挂牌上市的10年期仿真合约为T1412、T1503、T1506，三年期仿真合约为TT1412、TT1503、TT1506。10年期国债期货仿真合约标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义长期国债，最小变动价位为0.01元，最低交易保证金为合约价值的2%。

三年期国债期货仿真合约标的为面值100万元、票面利率3%的名义短期国债，最小变动价位为0.005元，最低交易保证金为合约价值的1%。交易手续费标准与已上市五年期国债期货一致。

中金所新闻稿表示，五年期国债期货上市以来运行平稳，交割业务顺利开展，功能逐步发挥。为了完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所借鉴国际和国内经验，从市场需求出发，设计了10年期和三年期国债期货合约。