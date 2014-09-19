中国债市：三及10年国债期货仿真交易启动，收益率曲线期限覆盖拓宽

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透上海9月19日 - 市场期待已久的中国国债期货10年和三年期合约，将于周五启动仿真交易，在五年期国债期货运行已有一年后，中短端和长端期限的增加，将使国债期货合约对收益率曲线的期限覆盖又上台阶。
根据中国金融期货交易所公告，首批挂牌上市的10年期仿真合约为T1412、T1503、T1506，三年期仿真合约为TT1412、TT1503、TT1506。10年期国债期货仿真合约标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义长期国债，最小变动价位为0.01元，最低交易保证金为合约价值的2%。
三年期国债期货仿真合约标的为面值100万元、票面利率3%的名义短期国债，最小变动价位为0.005元，最低交易保证金为合约价值的1%。交易手续费标准与已上市五年期国债期货一致。
中金所新闻稿表示，五年期国债期货上市以来运行平稳，交割业务顺利开展，功能逐步发挥。为了完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所借鉴国际和国内经验，从市场需求出发，设计了10年期和三年期国债期货合约。
国债期货合约自去年上市来，持仓量持续攀升，9月5日，总持仓量首次达到10,034手，显示已有超过100亿元的资金，在选择国债期货对冲。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。