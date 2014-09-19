美国个股：雅虎期权成交量激增，阿里巴巴IPO热潮当推手

路透纽约9月18日 - 阿里巴巴 首度公开上市(IPO)所发行的股票要到周五才正式在市场交易，所以那些在其IPO热潮分一杯羹的投资人，最近几天把注意力转向雅虎 的期权。

雅虎持有大量阿里巴巴股票，过去一个月的期权交易量持续增加。就在阿里巴巴上市得前一天，雅虎在周四的期权合约成交量创新高，超过929,000口。

期权分析机构Trade Alert董事长Henry Schwartz说，这是2008年以来雅虎期权交易量最活跃的一周。

雅虎因持有22.4%的阿里巴巴股份而受惠。雅虎预计将出售部分持股，料将可为雅虎现有的42亿美元现金部位，增加多达31亿美元。

由于雅虎仍将持有阿里巴巴股份，投资者期待它将因阿里巴巴的获利表现而持续获益。

“这只是人们的投机。如果你没办法抢进IPO，这是最佳的替代选择，”McMillan Analysis Corp总裁Lawrence McMillan说。

McMillan说，交易员臆测雅虎股价将持续上涨。九月迄今，雅虎股价涨幅已有9%，年内迄今涨幅4%。

雅虎股价周四在Nasdaq收报42.09美元，下跌逾1%，成交量将近9,000万股，为2011年10月以来最大。

根据Trade Alert数据，雅虎期权交易量周四是平常的三倍，有631,000口买权、298,000口卖权成交。(完)