美国个股：雅虎期权成交量激增，阿里巴巴IPO热潮当推手

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
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路透纽约9月18日 - 阿里巴巴 首度公开上市(IPO)所发行的股票要到周五才正式在市场交易，所以那些在其IPO热潮分一杯羹的投资人，最近几天把注意力转向雅虎 的期权。
雅虎持有大量阿里巴巴股票，过去一个月的期权交易量持续增加。就在阿里巴巴上市得前一天，雅虎在周四的期权合约成交量创新高，超过929,000口。
期权分析机构Trade Alert董事长Henry Schwartz说，这是2008年以来雅虎期权交易量最活跃的一周。
雅虎因持有22.4%的阿里巴巴股份而受惠。雅虎预计将出售部分持股，料将可为雅虎现有的42亿美元现金部位，增加多达31亿美元。
由于雅虎仍将持有阿里巴巴股份，投资者期待它将因阿里巴巴的获利表现而持续获益。
“这只是人们的投机。如果你没办法抢进IPO，这是最佳的替代选择，”McMillan Analysis Corp总裁Lawrence McMillan说。
McMillan说，交易员臆测雅虎股价将持续上涨。九月迄今，雅虎股价涨幅已有9%，年内迄今涨幅4%。
雅虎股价周四在Nasdaq收报42.09美元，下跌逾1%，成交量将近9,000万股，为2011年10月以来最大。
根据Trade Alert数据，雅虎期权交易量周四是平常的三倍，有631,000口买权、298,000口卖权成交。(完)
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路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)