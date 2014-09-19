宝城期货：中国煤焦期货上涨缺乏后续动力，受制于经济下行压力

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
以下内容节选自9月19日的《期货日报》：
受益于煤矿企业和焦化厂限产挺价刺激，加之钢厂煤焦库存量环比持续回落，自上周三以来，国内煤焦期货便触底企稳，开展了一轮小幅反弹行情。截至昨日收盘，焦炭主力1501合约累计上涨2.94%，报收于1087元/吨；焦煤主力1501合约合计走高4.33%，上行至795元/吨。虽说下游需求转入传统旺季阶段，但受制于今年国内经济下行压力，旺季效应恐将落空，煤焦进一步反弹缺乏后续动力。
上周末公布的多项经济数据表明近期国内经济增速渐行渐缓，这使得商品市场上行的基础性力量不断被抽离。作为钢市最大消费领域的房地产行业疲弱，不但是经济下行的最大风险点，也是制约煤焦价格进一步走强的根本因素。
而近期煤焦价格走强主要依赖于煤矿挺价行为、焦化厂限产、钢厂原料库存回落支撑，不过随着终端需求领域旺季预期落空以及负面效应传导，将迫使煤焦价格承压。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。