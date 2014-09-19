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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 09:45 BJT

宝城期货：中国煤焦期货上涨缺乏后续动力，受制于经济下行压力

以下内容节选自9月19日的《期货日报》：

受益于煤矿企业和焦化厂限产挺价刺激，加之钢厂煤焦库存量环比持续回落，自上周三以来，国内煤焦期货便触底企稳，开展了一轮小幅反弹行情。截至昨日收盘，焦炭主力1501合约累计上涨2.94%，报收于1087元/吨；焦煤主力1501合约合计走高4.33%，上行至795元/吨。虽说下游需求转入传统旺季阶段，但受制于今年国内经济下行压力，旺季效应恐将落空，煤焦进一步反弹缺乏后续动力。

上周末公布的多项经济数据表明近期国内经济增速渐行渐缓，这使得商品市场上行的基础性力量不断被抽离。作为钢市最大消费领域的房地产行业疲弱，不但是经济下行的最大风险点，也是制约煤焦价格进一步走强的根本因素。

　　而近期煤焦价格走强主要依赖于煤矿挺价行为、焦化厂限产、钢厂原料库存回落支撑，不过随着终端需求领域旺季预期落空以及负面效应传导，将迫使煤焦价格承压。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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