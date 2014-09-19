海证期货：中国棉花直补政策重启市场调节机制，不是多头的救命稻草

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下内容节选自9月19日的《期货日报》：
棉花市场望眼欲穿的直补方案终于在17日由自治区人民政府正式发布。在《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》中明确启动新疆棉花目标价格补贴试点，也宣告了自2004年起建立的以临时收储政策、农业补贴制度、进出口调节措施为主的棉花价格调控体系进行重大调整。自市场有直补传闻以来，多空双方都对操作细则的影响充满期待，郑棉在方案公布之日出现久违的大涨，但直补不会成为挽救多头的救命稻草。
今年新疆棉目标价格水平为19800元/吨，只有产品市场价格低于目标价格时才补贴农民，高于目标价格时将不予以补贴，预计新疆约有50%的农户能从直补政策中获益。与临储政策相比，在目标价格制度下国家不再统一收储棉花，棉农需自行按照市场价出售棉花，这意味着所谓的市场价格托底政策已经不复存在，棉农在获得基本收益保障的同时也将承担部分价格下跌风险，使棉花行业的市场调节机制重启。
直补政策落地之后，将大幅提升国产棉的价格竞争力，吸引更多棉企使用国产棉。对空头来说，一大政策风险已经暂时消除，接下来就要看棉花的庞大库存是如何逐步被释放，这点将可以从棉花进口数据中呈现端倪。(完)
详情请点选链接： here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。