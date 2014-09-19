背景资料：世界十大IPO项目中，阿里巴巴暂列第三

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海9月19日 - 众所关注的中国最大电子商务公司阿里巴巴 周四将其首次公开发行（IPO）价格定为每股68美元，筹资规模达218亿美元。据汤森路透最新统计数据，阿里巴巴已跻身全球前十大IPO项目，目前排名第三。
阿里巴巴的218亿美元筹资规模，离排名前两位的中国农业银行 （221.2亿美元）和工商银行 （219.7亿美元）相距不远。若阿里巴巴承销商行使超额配售权，阿里巴巴募资额则有望逾250亿美元，成为全球史上最大规模的IPO。
不过单以美国证券市场而言，阿里巴巴已超过2008年3月IPO的Visa （196.5亿美元），成为美国最大的IPO项目。
据汤森路透统计，今年以来全球IPO筹资规模达1,671亿美元，同比增长91.9%，并超过去年全年的1,652亿美元。而美国市场今年来IPO融资额达671亿美元，同比增长103.7%，亦是自2000年以来同期最高的。
以下是目前全球前十大IPO项目排名：
排名 公司名称 所属国家/地区 筹资规模（亿美元） IPO时间 所属行业
1 中国农业银行 中国 221.2 07/06/2010 金融
2 中国工商银行 中国 219.7 10/20/2006 金融
3 阿里巴巴 中国 217.7 09/18/2014 高科技
4 友邦保险 香港 204.9 10/21/2010 金融
5 Visa 美国 196.5 03/18/2008 金融
6 通用汽车 美国 181.4 11/17/2010 工业
7 NTT移动通讯 日本 180.5 10/12/1998 电信
8 Enel SpA 意大利 165.9 11/02/1999 能源电力
9 Facebook 美国 160.1 05/17/2012 高科技
10 德国电信 德国 124.9 11/17/1996 电信
欲浏览全球及美国十大IPO排名PDF版本，请点选：link.reuters.com/tax82w(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。