中国央行：三季度企业家宏观经济指数下降，居民物价满意度提高--调查

路透北京9月19日 - 中国央行周五公布三季度问卷调查显示，企业家宏观经济热度指数小幅下降，银行家中认为货币政策“适度”的占比较上季明显提高。居民对当期物价满意指数也较上季提高。

三季度企业家问卷调查显示宏观经济热度指数为32.2%，较上季下降0.6个百分点，较去年同期下降0.3个百分点。

银行家问卷调查报告显示，56.1%的银行家认为当前宏观经济正常，较上季提高5.2个百分点。认为货币政策“适度”的占比为79.5%，较上季提高 7.5个百分点。贷款总体需求指数为66.6%，较上季下降4.9个百分点。

三季度城镇储户问卷调查显示，对当期物价满意指数为25.1%，较上季提高1.9个百分点。其中54%的居民认为物价高，难以接受，较上季下降2.5个百分点。