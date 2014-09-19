中国央行：三季度企业家宏观经济指数下降，居民物价满意度提高--调查

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透北京9月19日 - 中国央行周五公布三季度问卷调查显示，企业家宏观经济热度指数小幅下降，银行家中认为货币政策“适度”的占比较上季明显提高。居民对当期物价满意指数也较上季提高。
三季度企业家问卷调查显示宏观经济热度指数为32.2%，较上季下降0.6个百分点，较去年同期下降0.3个百分点。
银行家问卷调查报告显示，56.1%的银行家认为当前宏观经济正常，较上季提高5.2个百分点。认为货币政策“适度”的占比为79.5%，较上季提高 7.5个百分点。贷款总体需求指数为66.6%，较上季下降4.9个百分点。
三季度城镇储户问卷调查显示，对当期物价满意指数为25.1%，较上季提高1.9个百分点。其中54%的居民认为物价高，难以接受，较上季下降2.5个百分点。
59.5%的居民认为目前房价高，难以接受，较上季下降3.5个百分点，36.9%的居民认为目前房价可以接受。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。