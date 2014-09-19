《汇市简讯》澳元/美元跌穿0.8950后反弹，受英镑及日圆走势牵引

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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* 澳元/美元跌穿0.8950，之后在0.8937寻获支撑
* 英镑为媒体焦点，但是日圆走势看来对澳元造成更多伤害
* 澳元/日圆日内上涨0.5%，反观美元/日圆上涨0.6%
* 日本下修经济评估，为五个月来首见，使之受创
* 日经指数大涨近1.5%，日圆则是命悬一线，因市场人士押注将会扩大质化量化宽松(QQE)
* 澳元/美元目前回升至0.8950上方，因英镑及日圆走势持续带来缓冲(完)
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百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。