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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 10:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌穿0.8950后反弹，受英镑及日圆走势牵引

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* 澳元/美元跌穿0.8950，之后在0.8937寻获支撑

* 英镑为媒体焦点，但是日圆走势看来对澳元造成更多伤害

* 澳元/日圆日内上涨0.5%，反观美元/日圆上涨0.6%

* 日本下修经济评估，为五个月来首见，使之受创

* 日经指数大涨近1.5%，日圆则是命悬一线，因市场人士押注将会扩大质化量化宽松(QQE)

* 澳元/美元目前回升至0.8950上方，因英镑及日圆走势持续带来缓冲(完)

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