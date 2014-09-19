台湾债市：指标10年券殖利率受美债带动创近六年高位，市场信心薄弱

路透台北9月19日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五在发行前交易走升，一度再创近六年高点。美联储会议过后美债殖利率仍在缓步垫高，打击台债市场信心，尽管这一波殖利率走高已近20基点，市场对利空仍戒慎恐惧，大幅回档修正的机会不大。

交易商表示，一早空单再度布局，希望引发多单的停损效应，但10年债在殖利率触及1.77%以后就暂时止稳，稍后并见买盘进驻，收敛殖利率弹幅。交易员预估103/13今日仍在区间内略偏空来回，并等待下周二标售结果。

〞现在有很大的停损压力在背后，但多方差不多要到1.80%以上才会真的撑不住。〞一位证券商交易员说。

10年公债103/13期殖利率盘中触及1.77%的近六年高位；五年指标公债103/10期 也创1.31%的近六年高位。10年指标券 盘中前高为2008年11月12日的1.78%；五年公债 殖利率盘中前高为2009年1月7日的1.409%。

交易员并指出，在市场气氛仍差的情况下，下周103/13期的标售不容易标好，终端买盘拿券恐怕将要求风险加点，标售结果或落于1.75-1.80%的较大区间。

103/13期10年公债将在9月23日(下周二)标售，预计发行400亿台币。

美国公债价格周四下滑，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调部分利率预估后，投资人今日将部分较短期公债收益率推升至2011年来高位。指标10年期公债收益率 升至2.63%，价格跌8/32，在美国公布有好有坏的就业和楼市数据后，该收益率一度高见2.642%。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/13 发行前交易：1.75-1.77%

本地时间10:11时最新报价：

• 103/13期公债发行前交易殖利率升1.3基点报1.7630%。

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