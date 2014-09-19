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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 10:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回跌，甘利明谈话挑动市场神经

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* 美元/日圆脱离不久前创下的109.46高点，仅略低于109.50的期权集结位置

* 据传是受到日本经济财政大臣甘利明不乐见汇率快速波动的谈话影响

* 这做为日本官员对外汇的说法已有好一段时间，但在今日挑动市场神经

* 尽管近期汇市迅速波动，不过官员可能私下对其走向乐见其成

* 有必要提出口头干预，以缓和海外的批评

* 日本央行总裁黑田东彦则称，日圆走弱更大程度是反映美元走强(完)

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