《汇市简讯》美元/日圆回跌，甘利明谈话挑动市场神经

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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* 美元/日圆脱离不久前创下的109.46高点，仅略低于109.50的期权集结位置
* 据传是受到日本经济财政大臣甘利明不乐见汇率快速波动的谈话影响
* 这做为日本官员对外汇的说法已有好一段时间，但在今日挑动市场神经
* 尽管近期汇市迅速波动，不过官员可能私下对其走向乐见其成
* 有必要提出口头干预，以缓和海外的批评
* 日本央行总裁黑田东彦则称，日圆走弱更大程度是反映美元走强(完)
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百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。