日本债市：央行将购买一年期国库券，恐首度以负收益率买入

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透东京9月19日 - 日本央行周五将在市场操作中出价购买期限最长达一年的贴现国库券(treasury discount bill)，恐将首度以负收益率(殖利率)购入一年期国库券。
日本央行本月已经首度以负收益率购买最长达六个月的短期国库券，凸显央行决心不惜代价地达成基础货币目标，以及提振通胀的决心。
由于央行从去年4月起积极购债，市场上日本国库券收益率已下滑至负值。
日本央行将出价购买1.75兆(万亿)日圆的短期国库券，结果将于0235 GMT公布。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。