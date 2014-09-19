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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 10:36 BJT

日本债市：央行将购买一年期国库券，恐首度以负收益率买入

路透东京9月19日 - 日本央行周五将在市场操作中出价购买期限最长达一年的贴现国库券(treasury discount bill)，恐将首度以负收益率(殖利率)购入一年期国库券。

日本央行本月已经首度以负收益率购买最长达六个月的短期国库券，凸显央行决心不惜代价地达成基础货币目标，以及提振通胀的决心。

由于央行从去年4月起积极购债，市场上日本国库券收益率已下滑至负值。

日本央行将出价购买1.75兆(万亿)日圆的短期国库券，结果将于0235 GMT公布。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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