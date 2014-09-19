台湾汇市：台币盘初随韩元走贬，外资汇出

路透台北9月18日 - 台币兑美元 周五盘初走贬，跟随韩元走弱。交易员指出，盘初外资大量进场买汇，台币走势看弱，不排除台币再向四个半月低位靠拢。

周五台币兑美元盘中贬至30.289，是4月28日以来的低位，当日台币盘中低位在30.320。

一位小型商银交易员表示，〞主要是外资汇出，韩元也贬了，台币趋势应该是偏贬了。〞

他也说，台币倾向弱势盘整，今日可能更向30.290-30.300的低位靠拢，端视外资汇出的力道，以及出口商是否认为30.300附近是台币贬值的初步满足点。

台股方面则是持稳。本地时间上午1009，台股加权股价指数 小升0.28%，报9,263.24点。

盘初台币主要交易区间在30.225-30.289，上交易日主要区间在30.20 0-30.248。

英镑周五在亚洲市场交易中加速上扬，此前来自苏格兰独立公投的两项初步结果显示，统一派阵营轻松获胜，巩固了市场对苏格兰将续留英国的预期。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点差异不大；一个月远汇报价 暂报在30.269/30.285左右，上日纽约盘收在30.250。

英镑兑美元周五升至两周高点，兑欧元涨至两年高位。一项调查显示，支持苏格兰留在英国的比例高于独立派，提振英镑。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.250-30.300

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