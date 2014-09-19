修正-表格：德国8月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%

投行观点：Bluebird Bio目标价由95上调至100美元，评级为加码--Piper Jaffray
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(将内文首段的数据公布时间修正为“周五”)
路透柏林9月19日 - 德国联邦统计局周五公布，德国8月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%；7月亦为较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%。
14年8月 14年7月 13年8月
较上月(%) -0.1 -0.1 -0.1
较上年同期(%) -0.8 -0.8 -0.5
指数(基期年为2010) 105.7 105.8 106.5
注：统计局称，扣除能源价格影响，8月PPI较前月持平，较上年同期上升0.2%。路透访问的分析师预估均值是，德国8月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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