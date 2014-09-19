版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 16:55 BJT

修正-表格：德国8月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%

(将内文首段的数据公布时间修正为“周五”)

路透柏林9月19日 - 德国联邦统计局周五公布，德国8月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%；7月亦为较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%。

14年8月 14年7月 13年8月

较上月(%) -0.1 -0.1 -0.1

较上年同期(%) -0.8 -0.8 -0.5

指数(基期年为2010) 105.7 105.8 106.5

注：统计局称，扣除能源价格影响，8月PPI较前月持平，较上年同期上升0.2%。路透访问的分析师预估均值是，德国8月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐