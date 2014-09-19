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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 16:10 BJT

表格：欧元区7月经季节调整经常帐盈余187亿欧元，6月盈余186亿

路透法兰克福9月19日 - 欧洲央行(ECB)周五公布，

* 欧元区7月经季节调整经常帐盈余187亿欧元，6月为盈余186亿欧元

* 欧元区7月未经季节调整经常帐盈余323亿欧元，6月为盈余248亿欧元

* 欧元区7月直接投资/证券投资净流出173亿欧元，6月为净流入262亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整。

欧元区贸易/经常帐收支 7月 6月 12个月累计

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经常帐 32.3 24.8 (20.8) 233.6

贸易收支 21.0 18.7 (14.4) 176.4

劳务 15.5 11.3 (11.5) 120.4

净所得 3.7 6.4 (6.4) 53.8

净经常性转移 -7.9 -11.5 (-11.6) -117.0

资本帐 0.4 1.4 (1.4) 20.0

金融帐 -37.8 -28.3 (-35.9) -253.8

直接投资 -2.8 7.9 (8.0) -63.2

证券投资 -14.5 18.4 (6.0) 136.5

直接及证券投资 -17.3 26.2 (13.9) 73.2

金融衍生品 3.7 3.6 (3.6) 25.6

其他投资 -24.8 -58.6 (-53.9) -347.0

储备资产 0.6 0.5 (0.5) -5.6

经季节调整经常帐 18.7 18.6 (13.1) 237.6

注:括号内为前值.(完)
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