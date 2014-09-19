表格：欧元区7月经季节调整经常帐盈余187亿欧元，6月盈余186亿

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
路透法兰克福9月19日 - 欧洲央行(ECB)周五公布，
* 欧元区7月经季节调整经常帐盈余187亿欧元，6月为盈余186亿欧元
* 欧元区7月未经季节调整经常帐盈余323亿欧元，6月为盈余248亿欧元
* 欧元区7月直接投资/证券投资净流出173亿欧元，6月为净流入262亿欧元
以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整。
欧元区贸易/经常帐收支 7月 6月 12个月累计
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经常帐 32.3 24.8 (20.8) 233.6
贸易收支 21.0 18.7 (14.4) 176.4
劳务 15.5 11.3 (11.5) 120.4
净所得 3.7 6.4 (6.4) 53.8
净经常性转移 -7.9 -11.5 (-11.6) -117.0
资本帐 0.4 1.4 (1.4) 20.0
金融帐 -37.8 -28.3 (-35.9) -253.8
直接投资 -2.8 7.9 (8.0) -63.2
证券投资 -14.5 18.4 (6.0) 136.5
直接及证券投资 -17.3 26.2 (13.9) 73.2
金融衍生品 3.7 3.6 (3.6) 25.6
其他投资 -24.8 -58.6 (-53.9) -347.0
储备资产 0.6 0.5 (0.5) -5.6
经季节调整经常帐 18.7 18.6 (13.1) 237.6
注:括号内为前值.(完)
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,542/2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.04 支撑 $48.88/48.17 现货金 $1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,652 阻力 $5,724/$5,749 LME期铝 $1,908 阻力 $1,941/$1,953 CBOT大豆
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。