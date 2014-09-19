表格: LME金属库存最新变化--9月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
路透伦敦9月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 154,375 -400 锡 9,845 -40 铅 225,275 -200 锌 753,175 -475 铝 4,671,500 -11,950 镍 339,042 -246 铝合金 29,080 -40 NASAAC 67,960 +60 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC-GR 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> KS> D> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC-GR 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> KS> D> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC-GR 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> KS> D> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC-GR NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> KS> D> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,542/2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.04 支撑 $48.88/48.17 现货金 $1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,652 阻力 $5,724/$5,749 LME期铝 $1,908 阻力 $1,941/$1,953 CBOT大豆
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。