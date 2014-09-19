版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 16:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月19日

路透伦敦9月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
    品种             最新库存         变动
      铜              154,375         -400
      锡                9,845          -40
      铅              225,275         -200
      锌              753,175         -475
      铝            4,671,500      -11,950
      镍              339,042         -246
    铝合金             29,080          -40
    NASAAC             67,960          +60
    
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据   库存分布          品种     库存数据        库存分布
 种                                                        
 铜  <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-GR       铅    MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
     KS>        D>                                         
 铝  <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-GR       锡    MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
     KS>        D>                                         
 锌  <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-GR   铝合金    MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
     KS>        D>                                         
 镍  <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-GR    NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
     KS>        D>                                         
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐