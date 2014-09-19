《全球汇市》英镑上扬，苏格兰公投初步计票显示反对独立派领先

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
美元兑日圆 高见109.46日圆，之后略回落至109.18，日内仍上涨0.5%。日圆欲振乏力，因疲弱经济数据强化了市场对日本央行将必须推出更多刺激措施的预期。
不过周四美国公布的其他数据则显示，房屋建筑和工厂活动有些疲弱，但无损于在升息道路上美联储要远远超前日本央行的预期。
美联储本周重申将在相当长时间内维持近零利率，不过亦暗示将加快升息步伐。
美国公债收益率(殖利率)受到推升，美元的吸引力也因而获得提振。
美元指数 上涨至84.743，为四年多以来最强劲水平，最新报 84.268。
欧元兑美元 周四触及14个月低位1.2834美元，之后反弹走高，最新报1.2917。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2913 1.2922 -0.07 -6.05 1.3745
美元/日圆 109.23 108.69 +0.50 +3.73 105.30
欧元/日圆 141.05 140.45 +0.43 -2.54 144.73
美元/瑞郎 0.9346 0.9337 +0.10 +4.68 0.8928
英镑/美元 1.6479 1.6400 +0.48 -0.47 1.6556
美元/加元 1.0952 1.0932 +0.18 +3.13 1.0620
澳元/美元 0.8945 0.8990 -0.50 +0.36 0.8913
新西兰元/美元 0.8125 0.8152 -0.33 -0.99 0.8206
澳元/日圆 97.710 97.710 +0.00 +4.11 93.850
新西兰元/日圆 88.750 88.600 +0.17 +2.71 86.410
英镑/日圆 180.00 178.25 +0.98 +3.25 174.33
澳元/新西兰元 1.1005 1.1021 -0.15 +1.45 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/白云/陈宗琦；审校 李婷仪/郑茵)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。