日本已公布经济指标--2014/9/19

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.8% r +1.6% r 11月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +2.7% +2.8% 9月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +3.3% +3.3% 9月25日 -- 工业生产(m/m) 7月 +0.4% r -3.4% r 9月29日 -- 失业率 7月 3.8% @ 3.7% @ 9月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,485 逆差9,640 -- 逆差10,280 所有家庭实质支出(y/y) 7月 -5.9% -3.0% 9月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。