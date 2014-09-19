《焦点》美联储紧缩政策漏洞初显，限制逆回购或妨碍利率上升

花旗的北美经济部门主管William Lee表示，“新操作制度牺牲了美联储的操控权，这样做是为了尽量降低它对逆回购市场的参与度，因为担心美联储过多参与会导致市场扭曲。”他还说，这个决定“可能是个错误”。

但美联储给自己留下了很大的回旋余地。对逆回购工具的新限制规定可以更改或取消；没有设定该工具的终止日期；美联储称，准备根据经济或金融形势的发展，调整正常化计划的细节。

美联储希望在提高隔夜联邦基金利率目标区间的时候，比如提高到0.25-0.50%，将逆回购利率当做下限。而美联储对银行业者支付的超额准备金利率将被作为上限，该项利率在计划也被作为紧缩政策的主要工具。

因为希望限制逆回购操作的使用，美联储主席叶伦周三承认，指标联邦基金利率“可能会在目标区间内波动，偶尔甚至会突破该目标区间，但这种波动应该不会对金融环境或更广泛的经济造成实质性影响。”

一旦该工具的需求超过3,000亿美元，那么决定回购利率的将是标售，而不是美联储。在这种情况下，投资者将把目光投向美联储之外，寻找其他融资渠道，而市场利率就会下降。

道明证券美国研究部门副主管Millan Mulraine在客户研究报告中写道，“实际上，这可能就相当于联邦基金利率通道的软性底部。”