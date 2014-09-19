《焦点》美联储紧缩政策漏洞初显，限制逆回购或妨碍利率上升

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
花旗的北美经济部门主管William Lee表示，“新操作制度牺牲了美联储的操控权，这样做是为了尽量降低它对逆回购市场的参与度，因为担心美联储过多参与会导致市场扭曲。”他还说，这个决定“可能是个错误”。
但美联储给自己留下了很大的回旋余地。对逆回购工具的新限制规定可以更改或取消；没有设定该工具的终止日期；美联储称，准备根据经济或金融形势的发展，调整正常化计划的细节。
美联储希望在提高隔夜联邦基金利率目标区间的时候，比如提高到0.25-0.50%，将逆回购利率当做下限。而美联储对银行业者支付的超额准备金利率将被作为上限，该项利率在计划也被作为紧缩政策的主要工具。
因为希望限制逆回购操作的使用，美联储主席叶伦周三承认，指标联邦基金利率“可能会在目标区间内波动，偶尔甚至会突破该目标区间，但这种波动应该不会对金融环境或更广泛的经济造成实质性影响。”
一旦该工具的需求超过3,000亿美元，那么决定回购利率的将是标售，而不是美联储。在这种情况下，投资者将把目光投向美联储之外，寻找其他融资渠道，而市场利率就会下降。
道明证券美国研究部门副主管Millan Mulraine在客户研究报告中写道，“实际上，这可能就相当于联邦基金利率通道的软性底部。”
他写道，“等到明年真正实行的时候，美联储几乎肯定会重新回到原来的老路，自己设定价格，让市场决定回笼多少超额准备金；否则就与紧缩的目的相悖了。”(完)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。