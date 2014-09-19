韩国汇市：韩元走低，受强势美元影响

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,045.3 1,043.4
日圆/韩元 9.5715/760 9.5953
韩国公债期货 * 107.27 107.29
韩国综合股价指数 2,059.96 2,047.74
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖；审校 张荻)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。