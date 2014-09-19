全球经济：美国财长称全球经济持续表现欠佳，尤其是欧元区和日本

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透澳洲凯恩斯9月19日 - 美国财政部长杰克卢周五表示，全球经济持续表现欠佳，尤其是欧元区和日本，同时若干新兴市场经济体的增长也在放缓。
杰克卢在20国(G20)财政和央行官员会议开始时表示，需要更加努力来达成更快且更均衡的成长，特别是提振出超国家的需求，以及促进就业。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。