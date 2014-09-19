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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 11:02 BJT

全球经济：美国财长称全球经济持续表现欠佳，尤其是欧元区和日本

路透澳洲凯恩斯9月19日 - 美国财政部长杰克卢周五表示，全球经济持续表现欠佳，尤其是欧元区和日本，同时若干新兴市场经济体的增长也在放缓。

杰克卢在20国(G20)财政和央行官员会议开始时表示，需要更加努力来达成更快且更均衡的成长，特别是提振出超国家的需求，以及促进就业。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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