日本个股：丰田在全球召回2万辆最新款车型，因发动机输油管可能漏油

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透底特律9月18日 - 丰田汽车 周四表示，将在全球召回约2万辆汽车，因可能出现漏油。
丰田表示，受影响的汽车大多在美国，但亦有出口至其他国家。
美国丰田(Toyota Motor Sales USA)表示，此次召回涉及配置2GR-FE发动机的汽车。
召回车辆包括2015款雷克萨斯RX(Lexus RX)，以及2014款丰田亚洲龙(Avalon)、 凯美瑞(Camry)、汉兰达(Highlander)以及塞纳(Sienna)。雷克萨斯为丰田旗下高级车品牌。
公司称，由于一家丰田供应商的焊接问题，发动机内的一条输油管可能漏油。
丰田表示，尚未接到此问题导致车辆起火、碰撞以及人员伤亡的报告。
丰田一名发言人表示，受影响车款皆为美国制造，雷克萨斯车款为加拿大制造。这些车被销往海外，包括韩国、俄罗斯、澳洲、其他一些亚洲地区以及中东。
丰田表示，丰田与雷克萨斯经销商的技师将检查该条输油管，若为该供应商制造，将更换新的输油管。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。