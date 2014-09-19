韩国股市：受美股带动走高，亚洲股市齐步涨

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透首尔9月19日 - 韩国股市周五上涨，和亚洲其他地区股市同步走高，此前美国股市改写历史新高，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺将维持利率于低档相当一段时间。
0205GMT，韩股综合股价指数 上涨0.6%至2,059.96点。
“市场确认美联储可能要等到明年下半年才会升息，”友利投资证券市场分析师Lawrence Kim表示。
他补充道，“不过有鉴于其他相关数据，下周中国制造业数据很有可能令人失望。”
证券股表现突出，类股指数 上涨1.2%。韩亚金融集团 上涨1.9%。(完)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。