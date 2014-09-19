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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 10:48 BJT

韩国股市：受美股带动走高，亚洲股市齐步涨

路透首尔9月19日 - 韩国股市周五上涨，和亚洲其他地区股市同步走高，此前美国股市改写历史新高，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺将维持利率于低档相当一段时间。

0205GMT，韩股综合股价指数 上涨0.6%至2,059.96点。

“市场确认美联储可能要等到明年下半年才会升息，”友利投资证券市场分析师Lawrence Kim表示。

他补充道，“不过有鉴于其他相关数据，下周中国制造业数据很有可能令人失望。”

证券股表现突出，类股指数 上涨1.2%。韩亚金融集团 上涨1.9%。(完)
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