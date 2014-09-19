日本债市：央行似乎以负收益率买进一年期国库券--交易商

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透东京9月19日 - 交易商表示，日本央行周五似乎在市场操作中以负收益率买进了一年期国库券。这为央行推进激进的资产购买计划立下了新的里程碑。
交易商称，尽管央行没有披露购买了哪些券种，但当前的一年期国库券看来肯定包括在内。银行与券商向央行出售了1.75万亿(兆)日圆国库券。
日本央行本月已经以负收益率购买过期限最长为六个月的短期国库券，凸显央行决心不惜代价地达成基础货币目标，以及提振通胀的决心。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。