《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月22日

路透上海9月22日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(9月22日-9月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/22 沪 重庆燃气 730917 15,600 3.25 19.12 申银万国 9/25 9/24 沪 万盛股份 732010 不超过2,500 -- -- 广发证券 9/29 9/24 沪 兰石重装 732169 不超过10,000 -- -- 华龙证券 9/29 9/24 沪 设计股份 732018 不超过2,600 -- -- 广发证券 9/29 9/24 沪 九洲药业 732456 不超过5,196 -- -- 招商证券 9/29 9/24 深 电光科技 002730 不超过3,667 -- -- 财通证券 9/29 9/24 深 飞凯材料 300398 不超过2,000 -- -- 国元证券 9/29 9/24 深 京 天 利 300399 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/29 9/24 深 花园生物 300401 不超过2,270 -- -- 万联证券 9/29 9/25 沪 东方电缆 732606 不超过3,668 -- -- 西部证券 9/30 9/25 深 劲拓股份 300400 不超过2,000 -- -- 兴业证券 9/30 9/25 深 宝色股份 300402 不超过5,100 -- -- 国海证券 9/30 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,465.2亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280.5 10年 固息国债 9/18-9/22 杭州地铁集团 50 10年 固息企业债 9/17-9/23 财政部 224.5 1年 固息国债 9/22-9/24 财政部 207 7年 代发地方债 9/25-9/28 进出口行 60 7年 固息金融债 周二 进出口行 60 1年 固息增发债 周二 农发行 40 1年 固息增发债 周三 江苏银行 120 10年 二级资本债 周三 第五年末附有条件发行人赎回权 农发行 80 3/5年 固息增发债 周四 ======================================================================================= 3.国库现金定期存款到期 --------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2014年第六期 500 三个月 6/26 9/25 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 贴现金融债 60 上周六 中石油集团 中期票据 100 上周日 建设银行 固息次级债 83 周一 中石油集团 中期票据 100 周一 长江三峡集团 短期融资券 60 周一 财政部 固息国债 268 周三 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 250 250 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 9/18 华懋科技 3,500 12.08 -- -- -- 9/23 9/18 节能风电 17,778 2.17 -- -- -- 9/23 ====================================================================================(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)