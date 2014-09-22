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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 13:56 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月22日

路透上海9月22日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(9月22日-9月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
       9/22      沪   重庆燃气  730917       15,600     3.25       19.12   申银万国  9/25
       9/24      沪   万盛股份  732010  不超过2,500      --          --    广发证券  9/29
       9/24      沪   兰石重装  732169  不超过10,000     --          --    华龙证券  9/29
       9/24      沪   设计股份  732018  不超过2,600      --          --    广发证券  9/29
       9/24      沪   九洲药业  732456  不超过5,196      --          --    招商证券  9/29
       9/24      深   电光科技  002730  不超过3,667      --          --    财通证券  9/29
       9/24      深   飞凯材料  300398  不超过2,000      --          --    国元证券  9/29
       9/24      深   京 天 利  300399  不超过2,000      --          --    国泰君安  9/29
       9/24      深   花园生物  300401  不超过2,270      --          --    万联证券  9/29
       9/25      沪   东方电缆  732606  不超过3,668      --          --    西部证券  9/30
       9/25      深   劲拓股份  300400  不超过2,000      --          --    兴业证券  9/30
       9/25      深　 宝色股份　300402　不超过5,100　　　--          --    国海证券　9/30
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,465.2亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)        
    
    财政部     280.5    10年      固息国债      9/18-9/22
    杭州地铁集团 50     10年      固息企业债    9/17-9/23
    财政部     224.5     1年      固息国债      9/22-9/24
    财政部     207       7年      代发地方债    9/25-9/28    
    进出口行    60       7年      固息金融债      周二         
    进出口行    60       1年      固息增发债      周二     
    农发行      40       1年      固息增发债      周三
    江苏银行   120      10年      二级资本债      周三         第五年末附有条件发行人赎回权
    农发行      80     3/5年      固息增发债      周四
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   3.国库现金定期存款到期
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    期数          金额(亿元)     期限     起息日    到期日
   2014年第六期      500        三个月     6/26      9/25
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    进出口行        贴现金融债        60          上周六
    中石油集团      中期票据         100          上周日
    建设银行        固息次级债        83           周一
        
    中石油集团      中期票据         100           周一
    长江三峡集团    短期融资券        60           周一
    财政部          固息国债         268           周三
    
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --          250        250
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
     9/18  华懋科技   3,500      12.08        --           --              --       9/23
     9/18  节能风电  17,778       2.17        --           --              --       9/23
    ====================================================================================(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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