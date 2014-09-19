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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 10:55 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元兑英镑走低，苏格兰公投初步结果支撑英镑

“英镑受到公投强力支撑，这对交叉汇率产生了影响，”巴克莱资本外汇策略师Hamish Pepper称。

澳新货币兑英镑下跌，拖累兑美元脱离盘初触及的日高。盘初美元/英镑下滑，因而提振澳新货币。

澳元兑美元 跌0.5%至0.8937美元，从盘中高点0.9005回落，逼近周四创下的六个月低点0.8927。美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明引发了对明年升息步伐加快的预期，周四打压澳元至低点。

澳元初步技术支撑位在3月低点0.8891，随后是0.8858，即今年涨势的76.4%回档位。

新西兰元兑美元 下滑0.3%至日低0.8117美元，接近本周稍早触及的七个月低点0.8078。若跌破0.8052，新西兰元将创下今年低点。(完)

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