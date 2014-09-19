澳新汇市：澳元与新西兰元兑英镑走低，苏格兰公投初步结果支撑英镑

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
“英镑受到公投强力支撑，这对交叉汇率产生了影响，”巴克莱资本外汇策略师Hamish Pepper称。
澳新货币兑英镑下跌，拖累兑美元脱离盘初触及的日高。盘初美元/英镑下滑，因而提振澳新货币。
澳元兑美元 跌0.5%至0.8937美元，从盘中高点0.9005回落，逼近周四创下的六个月低点0.8927。美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明引发了对明年升息步伐加快的预期，周四打压澳元至低点。
澳元初步技术支撑位在3月低点0.8891，随后是0.8858，即今年涨势的76.4%回档位。
新西兰元兑美元 下滑0.3%至日低0.8117美元，接近本周稍早触及的七个月低点0.8078。若跌破0.8052，新西兰元将创下今年低点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/朱晓军；审校 杜明霞/蔡美珍)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。