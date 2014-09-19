《全球市场》苏格兰公投初步结果激励英镑大涨，亚股盘整

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
美国总统奥巴马周四表示，国会两党强烈支持给予叙利亚温和派叛军训练及军备，显示美国民众对于对抗伊斯兰国武装份子立场一致。
“武装份子组织伊斯兰国(ISIS)在叙利亚与伊拉克崛起，以及近期打击这些组织的力道加大，让(中东与北非地区)地缘政治风险迈入新阶段，”巴克莱分析师在报告中写到。
“我们认为这似乎为区域不确定性升高的长期趋势铺路，风险可能扩散至全球油市、该区域的其他经济体与金融市场，”报告表示。
现货金 下跌0.2%，至每盎司1.221.76美元，上日跌至1月2日以来低位1,216.01美元，受美国可能较预期提前升息臆测影响。(完) (编译/审校 蔡美珍/王颖/白云/陈宗琦/张涛/孙茉莉)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。