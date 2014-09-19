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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 11:04 BJT

《全球市场》苏格兰公投初步结果激励英镑大涨，亚股盘整

美国总统奥巴马周四表示，国会两党强烈支持给予叙利亚温和派叛军训练及军备，显示美国民众对于对抗伊斯兰国武装份子立场一致。

“武装份子组织伊斯兰国(ISIS)在叙利亚与伊拉克崛起，以及近期打击这些组织的力道加大，让(中东与北非地区)地缘政治风险迈入新阶段，”巴克莱分析师在报告中写到。

“我们认为这似乎为区域不确定性升高的长期趋势铺路，风险可能扩散至全球油市、该区域的其他经济体与金融市场，”报告表示。

现货金 下跌0.2%，至每盎司1.221.76美元，上日跌至1月2日以来低位1,216.01美元，受美国可能较预期提前升息臆测影响。(完) (编译/审校 蔡美珍/王颖/白云/陈宗琦/张涛/孙茉莉)
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