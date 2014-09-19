路透基点：嘉华国际寻求38.5亿港元的俱乐部贷款--TRLPC

路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，嘉华国际为香港启德用地正寻求38.5亿港元的4.5年期俱乐部贷款。

消息人士称，约有五家银行考虑加入。

据香港政府网站，嘉华国家旗下Royal Mark Investments于2014年2月以29.4亿港元夺得启德住宅用地，该块招标出售的土地最高可建楼面面积为51,221平方米。

2月，嘉华国际与信和置业筹得一笔25亿港元四年期贷款，用于将军澳一幅土地的开发。该融资以俱乐部贷款的形式完成，有三家银行参与，分别为澳新银行、中国建设银行香港分行以及三井住友银行。

3月，K Wah Financial Services与10间银行签署一项39.8亿港元的五年期信用定期贷款及四年期循环贷款，两笔贷款的年利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加1.55%及1.35%。是次由嘉华国际提供担保。(完)