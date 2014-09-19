更新版 1-新债招标：中国一年国债利率远低预期，现券续向暖且资金极为充裕

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
* 一年国债利率3.71%，明显低于预期
* 因现券走势维持暖意，收益率续降
* 市场资金极为充裕，利好短债发行 (新增市场评论等更多内容)
路透上海9月19日 - 中国财政部周五招标的一年期国债，中标利率明显低于预期。除受乐观情绪未退，早盘二级收益率继续下行带动外，SLF(常备借贷便利)过后极为充裕的资金面，也利好短债发行。
业内人士稍早透露，财政部招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.71%，较此前3.78%的市场预测均值低7个基点(bp)。另外，该期债边际中标利率为3.74%，投标倍数为2.55倍。
华中一银行交易员表示，早盘国债、政策性金融债等收益率继续下行，为一级市场营造出良好气氛，而且极度充裕的资金面也支撑短债，“大行钱多。”
此前有传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。而央行对此传闻则一直未有正式回应。
此前二级市场相近期限国债成交不多。剩余期限近10个月的国债140014券在今日新债招标结束后最新成交于3.6681%，上日尾盘为3.7799%。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.7675%。
今日招标新债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债9月19日招标，9月22日开始计息，招标结束至9月24日进行分销，9月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。