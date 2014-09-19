更新版 1-新债招标：中国一年国债利率远低预期，现券续向暖且资金极为充裕

* 一年国债利率3.71%，明显低于预期

* 因现券走势维持暖意，收益率续降

* 市场资金极为充裕，利好短债发行 (新增市场评论等更多内容)

路透上海9月19日 - 中国财政部周五招标的一年期国债，中标利率明显低于预期。除受乐观情绪未退，早盘二级收益率继续下行带动外，SLF(常备借贷便利)过后极为充裕的资金面，也利好短债发行。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.71%，较此前3.78%的市场预测均值低7个基点(bp)。另外，该期债边际中标利率为3.74%，投标倍数为2.55倍。

华中一银行交易员表示，早盘国债、政策性金融债等收益率继续下行，为一级市场营造出良好气氛，而且极度充裕的资金面也支撑短债，“大行钱多。”

此前有传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。而央行对此传闻则一直未有正式回应。

此前二级市场相近期限国债成交不多。剩余期限近10个月的国债140014券在今日新债招标结束后最新成交于3.6681%，上日尾盘为3.7799%。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.7675%。

今日招标新债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。