台湾债市：RP利率平稳，下周近季底估利率扬升幅度不大

路透台北9月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五平稳不变。交易商表示，虽然投信的跨月资金供应保守，但受惠部分寿险及银行供应一定的跨月资金，令利率维持稳定。不过下周起时序逼近季底，交易员预估下周下半周利率仍有机会走高，但幅度不会太大。

市场人士指出，下周四及周五有较高额的金融债及公债交割，加上已近季底，预料这两天市场调度资金的压力将增大，有机会反应在RP的利率走势上。但由于本月来RP利率相对平稳，投信事实上资金去化压力仍在，只是受限季底限制未能跨月供应，因而预估利率场升幅度顶多1-2基点。

〞下周四及周五两天如果平顺度过了，29、30日两天就比较不紧张。〞一本地证券商交易员说。

另位证券商交易员指出，寿险的资金供给量能多缺不一，部分寿险现在也将承作天期缩短至10天左右，但也有交易商称寿险跨月资金供应无虞，显示寿险端的整体操作策略有所分歧，下周仍须小心为上。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。票券商的少量跨月利率成交在0.57%，与上日相同。