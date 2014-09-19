美国个股：SEC调查高盛聘用利比亚前官员兄弟担任实习生问题--WSJ

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
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路透9月19日 - 华尔街日报周四引述熟知内情人士说法指出，美国监管当局正调查高盛 为利比亚主权财富基金前官员的兄弟提供的实习工作，该公司并遭指控提供上述基金津贴。
华尔街日报称，这是高盛与利比亚主权财富基金间关系调查的一部分，美国证券交易委员会(SEC)正在检视高盛2008年6月聘雇Mustafa Zart兄弟担任实习生的决定，Zarti当时担任利比亚投资局的副主管。
上述报导出炉之前，利比亚主权财富基金指控高盛滥用其受到信赖的地位，鼓励该主权基金将超过10亿美元投资于那些最终一毛不值的交易。
华尔街日报指出，SEC于2011年展开调查，同年在位42年的利比亚领导人卡扎菲(格达费)遭罢黜。
根据报导，调查人员也正在研究为何Zarti的兄弟Haitem Zarti获准受聘于高盛接近一年，比其他实习生工作时间还要久。
报导引述一名消息人士说法指出，SEC的调查最快可能在明年初作出裁定并加以执行。
一名高盛的发言人拒绝就SEC调查相关报导置评，但证实Zarti当时的确在该公司实习。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)