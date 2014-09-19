美国个股：SEC调查高盛聘用利比亚前官员兄弟担任实习生问题--WSJ

路透9月19日 - 华尔街日报周四引述熟知内情人士说法指出，美国监管当局正调查高盛 为利比亚主权财富基金前官员的兄弟提供的实习工作，该公司并遭指控提供上述基金津贴。

华尔街日报称，这是高盛与利比亚主权财富基金间关系调查的一部分，美国证券交易委员会(SEC)正在检视高盛2008年6月聘雇Mustafa Zart兄弟担任实习生的决定，Zarti当时担任利比亚投资局的副主管。

上述报导出炉之前，利比亚主权财富基金指控高盛滥用其受到信赖的地位，鼓励该主权基金将超过10亿美元投资于那些最终一毛不值的交易。

华尔街日报指出，SEC于2011年展开调查，同年在位42年的利比亚领导人卡扎菲(格达费)遭罢黜。

根据报导，调查人员也正在研究为何Zarti的兄弟Haitem Zarti获准受聘于高盛接近一年，比其他实习生工作时间还要久。

报导引述一名消息人士说法指出，SEC的调查最快可能在明年初作出裁定并加以执行。

一名高盛的发言人拒绝就SEC调查相关报导置评，但证实Zarti当时的确在该公司实习。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)