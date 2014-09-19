《热点聚焦》IPO宠儿头一年多表现平庸，阿里巴巴能否逃出怪圈？

在15宗规模最大的IPO中，美国电话电报无线公司 (AT&T无线)上市头一年的表现最差。时运不济的AT&T无线是在2000年4月上市，那时网络泡沫开始破裂还不到一个月。

该公司在纽约证交所代码为AWE，挂牌交易首日飙升超过8%，但股价在随后一年里跳水38%，甚至比标普500指数下挫14.5%的表现还要糟。隶属于美国电话电报公司(AT&T) 的AT&T无线，目前已从交易所摘牌。

其他股价明显落后的大公司包括通用汽车 ，在标普500上涨1.6%期间挫跌37%；还有中国银行 ，28%的涨幅远远追不上沪综指107%的飙升脚步。

相对表现最差的个股非Facebook 莫属。这只股票不仅在挂牌当天险些破发，接下来一年里股价更是暴跌31.3%，而同期标普500指数强劲扬升29%。

那些钟爱这家全球最大网络社家公司的投资者，耐心坚守终于收获回报。上市一周年后不久，Facebook就站稳脚跟，自此累计飙升逾230%。

围绕IPO投资的那些大肆宣传，足以让部分投资者绕道而行。

“兴奋是投资组合的敌人，”Smead Capital Management研究主管暨资产组合联席经理Tony Scherrer说。该公司管理的资产略少于10亿美元。

“虽说阿里巴巴可能是今天的典范，但总的来说围绕IPO存在很多大肆宣传。而我们希望了解一家公司的长期盈利能力情况。如果一只股票没有公开交易10年左右，我们就感觉没有足够信息来作一个充分的回溯。”(完)