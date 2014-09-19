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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 12:17 BJT

日本经济：首相安倍称将力求尽快改革政府退休金投资基金(GPIF)

路透东京9月19日 - 日本首相安倍晋三周五表示：

* 力求尽快完成日本政府退休金投资基金(GPIF)的改革

* 必须密切关注7-9月经济情势，以决定是否再度上调消费税 (完)
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