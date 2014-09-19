科技产业：iPhone 6 Plus使用高通及Skyworks等厂商的晶片--iFixit

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透旧金山9月18日 - 澳洲一家手机设备维修商iFixit周五拆解了一支iPhone 6 Plus，发现手机使用的晶片(芯片)来自高通 、Skyworks Solutions 、以及Avago Technologies 和其他厂商。
iFixit说，和先前的iPhone手机一样，iPhone 6 Plus使用高通4G LTE Modem。
iFixit排了一整夜队买到一支手机之后，在一家Mac维修店拆解这支手机。iFixit技术人员还发现一个Murata 的wifi模组、Broadcom 的触控萤幕控制器、以及Skyworks、Avago和TriQuint 等厂商生产的晶片。
iFixit所拆解的那支iPhone 6 Plus中还包括一个储存影音图片之类的NAND快闪记忆体晶片，制造商是SK海力士 。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。