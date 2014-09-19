《路透晚报》--9月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：推进利率市场化和人民币汇率改革，支持外贸稳定发展

中国人民银行新闻发言人强调，在金融支持外贸稳定发展的问题上，要稳步推进金融改革创新，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融资源配置效率。

--中国央行：三季度调查显示银行家和企业家对宏观经济感受出现分化

中国央行周五公布三季度问卷调查显示，银行家和企业家对宏观经济的感受出现分化，当期银行家宏观经济热度指数却较上季提高1.9个百分点至29.2%；企业家宏观经济热度指数则小幅下降0.6个百分点至32.2%。银行家中认为货币政策“适度”的占比较上季明显提高。三季度对城镇居民的调查显示，对房价和物价的满意度均较上季有所提升，

--英国葛兰素史克旗下GSKCI因贿赂被中国判罚30亿元，前高管判刑

中国法院周五宣布，判处葛兰素史克（中国）投资有限公司（GSKCI）罚金人民币30亿元，这是迄今为止中国开出最大罚单，前高管马克锐（MARK REILLY）等被告被判有期徒刑二到四年。

--《综述》中国商品煤质量新规难撼供应过剩大局

经历一年半酝酿之后，中国限制劣质煤的商品煤质量新规本周新鲜出炉，然而深陷价格下跌泥潭的煤炭市场对此并不买账。在供过于求大局已定的煤炭市场上，期望一纸政令能够力挽狂澜并不现实。

【金融】

--《焦点》中国黄金国际板今夜首秀，商品与货币国际化双剑共舞

上海黄金交易所国际业务板块将于周四夜市起上线运行，黄金成为中国首个引入境外投资者的大宗商品，且由于黄金所特有的货币属性，加之国际板以人民币计价和结算，意味着此举很可能推动中国资本账户开放和人民币国际化进程更进一步。

--路透专访：上海黄金国际板欲夺定价权需吸引更多交易者--WGC高层

中国黄金国际板周四晚间高调上线，外界评论这将有助于作为全球黄金生产和消费大国的中国抢夺黄金定价权。不过世界黄金协会(WGC)高层认为，目前尚难得出上述结论，定价权之争主要取决于上海能否吸引更多数量和类型的投资者参与交易。

--《台湾金融市场一周展望》馊水油令内需蒙尘，央行下周升息机率低

持续发酵的馊水油事件，料让台湾9月消费者信心下滑，进而影响第三季GDP表现。为防堵效应扩大，政府紧急推出补救措施，对金融市场的冲击可望逐渐淡化。

--中国金融：国际债信评级机构成中国企业的新对头

中国不少企业债务缠身，屋漏偏逢连夜雨，他们如今又面临一个新的对手：国际评级机构。今年，遭债信评级机构--标准普尔和惠誉调降评级的中国企业同比增加，因债务负担拖累企业获利。遭评级机构差评，会加大企业借贷的难度和成本，而企业现金流本就因经济放缓而承压。

--中国保险：保监会就优先股发行征求意见，可设定五年后赎回条款--报载

上海证券报周五报导，保监会9月18日就保险公司发行优先股在行业内部征求意见，这意味着继银行之后，保险公司发行优先股或将紧随开闸，与银行优先股赎回时间未统一不同，意见稿明确了险资可设定五年后赎回条款。

--中国拟成立的集成电路产业基金规模有望达1,500亿--报载

据上海证券报周五报导，即将成立的中国集成电路产业基金出现超募，从最初的1,000亿元人民币提高至1,200亿元后，后续规模有望进一步上调至1,300-1,500亿元。

【固定收益】

--新债招标：中国一年国债利率远低预期，现券续向暖且资金极为充裕

中国财政部周五招标的一年期国债，中标利率明显低于预期。除受乐观情绪未退，早盘二级收益率继续下行带动外，SLF(常备借贷便利)过后极为充裕的资金面，也利好短债发行。

--中国债市动态：现券暖意再发酵收益率续走跌，资金面亦宽松乐观预期暂不改

中国银行间市场周五早盘现券暖意继续发酵，收益率下行趋势不改。交易员表示，央行SLF(常备借贷便利)操作和调降正回购利率双重利好继续发酵，现券二级市场暖意不改，场内交投情绪仍偏乐观，国债、金融债收益率均不同程度走跌。

--中国货币市场：资金宽松机构出钱仍不易，下周集中IPO料冲击亦有限

中国银行间资金市场周五主要回购利率不同程度下行，资金供给依旧异常宽松，尤其隔夜和七天的短期品种，机构仍为如何出钱苦恼不已。

--中国票据市场：转贴利率本周略降，受央行SLF消息鼓舞收票热情升温

中国票据市场本周转贴利率略降，目前成交年息在4.85%左右；受央行SLF(常备借贷便利)消息鼓舞，即便在季末时点前，银行收票热情也普遍升温。

--中国债市：三及10年国债期货仿真交易启动，收益率曲线期限覆盖拓宽

市场期待已久的中国国债期货10年和三年期合约，将于周五启动仿真交易，在五年期国债期货运行已有一年后，中短端和长端期限的增加，将使国债期货合约对收益率曲线的期限覆盖又上台阶。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘随中间价走升，在离岸价差进一步缩窄

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周五走升，隔夜美元指数回落后中间价小幅高开。盘间供求较均衡，交易员反映苏格兰公投让市场偏谨慎。而离岸市场汇率进一步升值，与在岸价格贴近至不足50个点子，并使在离岸价差的缩窄使得套利交易压力有所缓解。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市三连涨，资金面宽松预期助前期超跌股反弹

中国股市沪综指周五连续三天收升。分析师指出，无论是大规模SLF(常备借贷便利)传言还是央行正回购利率的下调，都有助于缓解因新股申购而产生的资金面紧张情绪，今日一些前期超跌的军工股等纷纷反弹，推动大盘继续温和回升。

--《技术分析》中国股市沪综指发出调整警讯

中国股市沪综指本周继续高位震荡，周二一度创半年最大单日跌幅，且配合成交额创四年新高，天量天价的调整警讯已初步发出。

--《综述》阿里巴巴IPO价格定为68美元，将筹资218亿美元

阿里巴巴周四将其首次公开上市(IPO)价格定为每股68美元，为预估区间的高端，筹资规模将达218亿美元，显示投资人对这家中国电商巨擘有强劲兴趣。

--《热点聚焦》IPO宠儿头一年多表现平庸，阿里巴巴能否逃出怪圈？

如果以史为鉴，错过阿里巴巴首次公开发行(IPO)的投资者，在阿里巴巴登陆纽交所后买入时需要三思而后行。路透对此前15宗最大规模IPO的分析显示，除了上市首日的大涨之外，多数大型IPO第一年的表现可以称之为惨淡。

--香港新股：神州租车首日挂牌股价造好，收盘较招股价高29%

中国最大租车公司--神州租车周五在香港首日挂牌表现造好，收盘价较招股价高29%，以接近全日高位收市，因投资者看好内地租车市场规模至2018年有望翻倍。

--路透专访：中国中州证券籍资本中介业务提升业绩，拟打造金控集团

中国券商中州证券今年6月底在香港上市可谓适逢其时，完成融资之际正值中国A股大反弹。公司董事长菅明军预计，随着募集资金大量投入融资融券等资本中介业务，公司今年利润有望大幅超越预期目标，明后年亦将保持较高的利润增幅。

--独家：万向集团将重启菲斯科Karma跑车生产

消息人士称，中国万向集团正在加速重启菲斯科（Fisker）Karma混动跑车生产的计划。菲斯科是时尚电动跑车领域的先锋企业，破产后被万向集团收购。 (完) (整理 黄凯; 审校 曾祥进)