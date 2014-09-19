更新版 2-中国汇市：人民币即期近收平，短期料以小幅振荡波动为主

* 人民币即期近收于平盘

* 供求相对均衡，心态偏谨慎

* 离岸人民币续升，与在岸价差缩窄

* 本周人民币累计贬值0.1% (更新收盘报价和评论)

路透北京9月19日 - 中国人民币兑美元 周五以近平盘告收。隔夜美元指数回落后中间价小幅高开，盘间结购汇多数时间保持相对均衡；但尾盘时结汇力量撤防，美元空头平盘购汇使人民币涨幅收窄。

交易员反映，今天市场整体较为平稳，包括石油购汇等客盘购汇力量偏多，在离岸套利也给境内市场施加贬值力量，但同时也有中资大行结汇支撑人民币。

“貌似有一些干预的迹象，感觉市场有一股力量在打压（美元）价格。”一股份行交易员说。

另一股份行的交易主管表示，下周人民币可能会小幅走弱，境内外价差的存在导致境内会有购汇，不过疑似监管层干预也对人民币走势有撑。

而离岸(CNH)市场人民币汇率进一步升值，今天与在岸价差缩窄至不足50个点子，使得套利交易压力稍有缓解。

交易员认为，境内人民币汇率周初贬值后企稳回升，对离岸市场价格起到明显牵制作用，且中资大行的逆势结汇也被离岸市场理解为监管层汇率维稳的意图，使做空人民币的心态得以扭转。

“CNH老实了呀，不信不行。以前我也不信，亏钱以后就信了。”一股份行交易员认为，市场对于监管层对抗做空人民币行为的决心有一个确认的过程。

全球市场方面，英镑兑美元周五升至两周高点，兑欧元涨至两年高位，因苏格兰公投计票结果显示，大英联合王国将逃过分裂的命运。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1405 6.1406 0.00% 中间价 6.1455 6.1490 0.06% 成交额 168亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 111 6.1304 6.1415 2014年来即期升贬值幅度 -1.41% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1250 Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日 1年期NDF 6.2400/30 6.238 CNH即期 6.1429/49 6.1454