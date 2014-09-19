更新版 2-中国汇市：人民币即期近收平，短期料以小幅振荡波动为主

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
* 人民币即期近收于平盘
* 供求相对均衡，心态偏谨慎
* 离岸人民币续升，与在岸价差缩窄
* 本周人民币累计贬值0.1% (更新收盘报价和评论)
路透北京9月19日 - 中国人民币兑美元 周五以近平盘告收。隔夜美元指数回落后中间价小幅高开，盘间结购汇多数时间保持相对均衡；但尾盘时结汇力量撤防，美元空头平盘购汇使人民币涨幅收窄。
交易员反映，今天市场整体较为平稳，包括石油购汇等客盘购汇力量偏多，在离岸套利也给境内市场施加贬值力量，但同时也有中资大行结汇支撑人民币。
“貌似有一些干预的迹象，感觉市场有一股力量在打压（美元）价格。”一股份行交易员说。
另一股份行的交易主管表示，下周人民币可能会小幅走弱，境内外价差的存在导致境内会有购汇，不过疑似监管层干预也对人民币走势有撑。
而离岸(CNH)市场人民币汇率进一步升值，今天与在岸价差缩窄至不足50个点子，使得套利交易压力稍有缓解。
交易员认为，境内人民币汇率周初贬值后企稳回升，对离岸市场价格起到明显牵制作用，且中资大行的逆势结汇也被离岸市场理解为监管层汇率维稳的意图，使做空人民币的心态得以扭转。
“CNH老实了呀，不信不行。以前我也不信，亏钱以后就信了。”一股份行交易员认为，市场对于监管层对抗做空人民币行为的决心有一个确认的过程。
全球市场方面，英镑兑美元周五升至两周高点，兑欧元涨至两年高位，因苏格兰公投计票结果显示，大英联合王国将逃过分裂的命运。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1405 6.1406 0.00% 中间价 6.1455 6.1490 0.06% 成交额 168亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 111 6.1304 6.1415 2014年来即期升贬值幅度 -1.41% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1250 Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日 1年期NDF 6.2400/30 6.238 CNH即期 6.1429/49 6.1454
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。