中国货币市场：资金宽松机构出钱仍不易，下周集中IPO料冲击亦有限

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透上海9月19日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 不同程度下行，资金供给依旧异常宽松，尤其隔夜和七天的短期品种，机构仍为如何出钱苦恼不已。
交易员指出，央行SLF操作后的市场效应逐步显现，保季末流动性的平稳过度应已无虞，即便下周有集中的新股IPO，料冲击亦有限。
他们并认为，相对现券而言，货币市场利率在本轮政策宽松中跌幅相对有限，因开盘“指导价”尚未现明显变化，回购利率下破还需进一步推动力量。
“还是跟昨天一样，超级宽松，月内的（资金）很不好出，跨月的还好点，”华东一银行交易员称。
她表示，由于14天品种目前已能跨月末，因此借跨月资金的机构也以这个品种为主，不过相比昨天，其成交量有所萎缩，或表明多数机构的季末资金也已有保证。“就算新股下周发，最多也就是供需平衡。”
上海一银行交易员则感叹到，“前几天还忙着借钱，这两天又忙着出钱了，变化够快的。”
经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令 调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。
此前市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8402 2.8419 -0.17
七天 3.3279 3.3781 -5.02
14天 3.5750 3.6904 -11.54
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3100 1.2050 +210.50
七天 4.2800 3.2500 +103.00
14天 5.9600 6.6000 -64.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9000 2.9300 -3.00
七天 3.4000 3.4000 +0.00
14天 3.6900 3.7000 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.8400 2.8410 -0.10
七天 3.3000 3.3000 +0.00
三个月 4.6070 4.6206 -1.36
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。