中国货币市场：资金宽松机构出钱仍不易，下周集中IPO料冲击亦有限

路透上海9月19日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 不同程度下行，资金供给依旧异常宽松，尤其隔夜和七天的短期品种，机构仍为如何出钱苦恼不已。

交易员指出，央行SLF操作后的市场效应逐步显现，保季末流动性的平稳过度应已无虞，即便下周有集中的新股IPO，料冲击亦有限。

他们并认为，相对现券而言，货币市场利率在本轮政策宽松中跌幅相对有限，因开盘“指导价”尚未现明显变化，回购利率下破还需进一步推动力量。

“还是跟昨天一样，超级宽松，月内的（资金）很不好出，跨月的还好点，”华东一银行交易员称。

她表示，由于14天品种目前已能跨月末，因此借跨月资金的机构也以这个品种为主，不过相比昨天，其成交量有所萎缩，或表明多数机构的季末资金也已有保证。“就算新股下周发，最多也就是供需平衡。”

上海一银行交易员则感叹到，“前几天还忙着借钱，这两天又忙着出钱了，变化够快的。”

经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令 调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

此前市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8402 2.8419 -0.17

七天 3.3279 3.3781 -5.02

14天 3.5750 3.6904 -11.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3100 1.2050 +210.50

七天 4.2800 3.2500 +103.00

14天 5.9600 6.6000 -64.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.9300 -3.00

七天 3.4000 3.4000 +0.00

14天 3.6900 3.7000 -1.00

Shibor

其中:隔夜 2.8400 2.8410 -0.10

七天 3.3000 3.3000 +0.00

三个月 4.6070 4.6206 -1.36