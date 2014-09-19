中国债市动态：现券暖意再发酵收益率续走跌，资金面亦宽松乐观预期暂不改

路透上海9月19日 - 中国银行间市场周五早盘现券暖意继续发酵，收益率下行趋势不改。交易员表示，央行SLF(常备借贷便利)操作和调降正回购利率双重利好继续发酵，现券二级市场暖意不改，场内交投情绪仍偏乐观，国债、金融债收益率均不同程度走跌。

交易员并表示，同时一级市场国债招标需求向好，而资金面宽松格局亦提供有力支撑，机构多认为债市短期向暖行情有望持续，后续多关注央行宽松政策的进一步动向。

“市场情绪发酵太猛了，收益率还在下，国债、金融债都有。”上海一银行交易员称，大家都比较乐观，又是SLF，又是降回购利率，感觉债市应该迎来的是一波趋势性行情。

对于IRS(利率互换)走势，他透露，今日repo基准的IRS略有反弹，幅度并不大，可能与前期下行幅度过大有一定关系，也算正常。

继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，央行又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

广发银行交易员吴思捷认为，今天债券收益率继续下行也属于情理之中，毕竟前2个月流动性只是资金利率被压住了，实际资金面并不宽松，而现在是有点走向实质性宽松了。

“（债市）有可能是趋势性行情，这个要看央行的放松是暂时的还是开始。”他称。

不过，亦有机构对后市态度谨慎，交通银行资管中心研究员陈鹄飞认为，目前来看，短期中国货币政策也不存在进入持续“降准降息”的周期的可能性，且四季度中国经济有望企稳回升，债券市场很有可能上演”预期兑现，落袋为安“的行情。

剩余期限约9.35年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.71%/4.65%，上交易日尾盘为4.75%/4.70%