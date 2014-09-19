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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 12:13 BJT

英国政治：苏格兰最大城市格拉斯哥支持独立，与其他地区趋势相左

路透爱丁堡9月19日 - 苏格兰计票官员称，苏最大城市格拉斯哥的选民支持脱英独立，但双方票数十分接近。

赞成和反对独立的投票结果为53:47，不足以逆转苏格兰其他地区的趋势。

“鉴于其他地区的结果，这个票数显然不够好，”斯特拉思克莱德大学教授兼知名民调专家John Curtice对BBC电视说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 郑茵)
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