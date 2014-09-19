英国政治：苏格兰最大城市格拉斯哥支持独立，与其他地区趋势相左

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透爱丁堡9月19日 - 苏格兰计票官员称，苏最大城市格拉斯哥的选民支持脱英独立，但双方票数十分接近。
赞成和反对独立的投票结果为53:47，不足以逆转苏格兰其他地区的趋势。
“鉴于其他地区的结果，这个票数显然不够好，”斯特拉思克莱德大学教授兼知名民调专家John Curtice对BBC电视说。(完)
(编译 艾茂林; 审校 郑茵)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。