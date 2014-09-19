台湾债市：指标10年公债殖利率收平，标债前市场犹疑不定

* 指标10年公债殖利率先升后下 * 下周变数多，标债结果决定下半周走势 * 下周10年公债103/13期区间料在1.72-1.78% 路透台北9月19日 - 台湾指标10年公债103/13 周五在发行前交易殖利率收 在平盘附近。交易员指出，该券在下周标售前市场担忧变数仍多，部分交易商先行调整部位 ，导致殖利率先升后下，最后回到平盘附近。不过市场预估中长线气氛偏空的基调没有改变 ，等待标售结果确认合理价位。 交易商指出，美联储公开市场委员会(FOMC)声明公布后，美债殖利率还在缓步上扬，美 债10年券亚洲盘曾一度触及2.65%的关键水位，虽未能明显弹破，但显示国际债市利空气氛 延续，并估下周美债殖利率仍有机会往上测试。 不过台债市场由于自8月底来的一波殖利率扬升幅度已大，几近20基点，加上至上日止1 03/13的开仓量已达128.5亿台币，相对大量的空单引来担忧，盘中空头追价无力，在触及近 六年高位的1.77%以后，即见部分空单轧平部位先行出场，令殖利率不升反跌。 〞现在多空信心都很脆弱...就算标债完这些不确定因素并没有因此而消除。〞一位证 券商交易员说。 不过交易员认为今日走势难具代表性，主要是交易商在标债前先行调整部位所致。以10 年冷券103/6 今日成交区间在1.7350-1.7550%来看，仍向上走高2-4基点，显示 偏空气氛未完全散退。 10年公债103/13期殖利率盘中触及1.77%的近六年高位；五年指标公债103/10期 A0311 0=TWO也创1.31%的近六年高位。10年指标券 盘中前高为2008年11月12日的1.7 8%；五年公债 殖利率盘中前高为2009年1月7日的1.409%。 **终端买盘态度左右标售结果** 另一证券商交易员指出，终端买盘态度将左右标售结果。目前市场在起来在1.75%附近 感到犹疑不定，若中性看待下标力道，得标利率或十分接近1.75%。 不过一大型金融机构交易主管指出，考量10年券最大终端买盘包括中华邮政及其他银行 ，因美国升息时点愈发接近的趋势难以逆转，加上本地较宽松的台币资金已部分被国际债券 的发行吸纳，预估银行端的下标利率或往发行前交易的高位趋近，即可能往1.76-1.79%靠拢 ，以反应风险贴水。 〞升息的趋势已经非常明朗，根本不需要下得多积极。〞上述交易主管说。 交易员认为，如果10年券标售结果偏空，反而有助消化利空，标后走势或有机会修正回 稳，预估下周交投区间在1.72-1.78%。 除债券标售后，下周尚有第四季发债计划及央行理监事会举行。但市场对这两个事件 的看法暂时维持中性，认为出乎市场意料的机会并不高。 103/13期10年公债将在9月23日(下周二)标售，预计发行400亿台币。同日财政部预计也 将公布第四季公债发行计划。 央行理监事会将在下周四(25日举行)，路透7月的调查 显示，分析师预估央行 此次会议的重贴现率中值仍在1.875%不变，但最高预估值在2.0%。 美国公债价格周四下滑，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调部分利率预估后， 投资人今日将部分较短期公债收益率推升至2011年来高位。10年期公债收益率 升至2.63%，价格跌8/32，在美国公布有好有坏的就业和楼市数据后，该收益率一度高见2.6 42%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +0.30 1.2900 1.2830-1.3100* 43.5 10 103/13 -0.10 1.7490 1.7369-1.7700* 128.0 *表该券交易来高点 下周金融市场重要经济数据和事件有： 9/22(一)：台湾8月季调失业率、台湾8月外销订单、欧元区9月消费者信心指数、美国8 月成屋销售年率、美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话、明尼亚波利斯联储总裁科学拉克发表 讲话、欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲议会会议，讨论货币政策制定及经济情况； 9/23(二)：汇丰中国9月制造业PMI初值、德国9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值 ；欧元区9月Markit制造业、服务业、综合PMI初值；台湾8月工业生産、美国7月房价和房价 指数、美国9月Markit制造业PMI、美国里奇蒙联储9月综合制造业指数、美国圣路易斯联储 总裁、美联储理事鲍威尔和堪萨斯联储总裁乔治发表讲话； 9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表 讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话； 9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月M arkit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰 大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率； 9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.7350 5 103/10 1.2900 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)