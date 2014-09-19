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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 12:43 BJT

日圆汇率：近期日圆/美元下跌没什么大问题--黑田东彦

路透澳洲凯恩斯9月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，认为当前日圆兑美元下跌没有什么大问题，强调汇率波动应反映经济基本面。

“重要的是，汇率要平稳波动，要反映经济基本面。这未必意味着汇率应该总是保持同一水平。汇率当然可以波动，反映经济基本面的变化，”黑田东彦对记者说。他抵达澳洲参加周末的20国集团(G20)部长和央行官员会议。

“不乐见汇率波动脱离经济基本面。从这个角度讲，我认为近期的日圆波动没有任何大问题，”他说。

至于近期日圆跌势是否过快，当前美元/日圆汇率是否仍有利于经济，黑田东彦不愿置评。(完)

(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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