日圆汇率：近期日圆/美元下跌没什么大问题--黑田东彦

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透澳洲凯恩斯9月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，认为当前日圆兑美元下跌没有什么大问题，强调汇率波动应反映经济基本面。
“重要的是，汇率要平稳波动，要反映经济基本面。这未必意味着汇率应该总是保持同一水平。汇率当然可以波动，反映经济基本面的变化，”黑田东彦对记者说。他抵达澳洲参加周末的20国集团(G20)部长和央行官员会议。
“不乐见汇率波动脱离经济基本面。从这个角度讲，我认为近期的日圆波动没有任何大问题，”他说。
至于近期日圆跌势是否过快，当前美元/日圆汇率是否仍有利于经济，黑田东彦不愿置评。(完)
(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。