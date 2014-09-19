日圆汇率：近期日圆/美元下跌没什么大问题--黑田东彦

“重要的是，汇率要平稳波动，要反映经济基本面。这未必意味着汇率应该总是保持同一水平。汇率当然可以波动，反映经济基本面的变化，”黑田东彦对记者说。他抵达澳洲参加周末的20国集团(G20)部长和央行官员会议。