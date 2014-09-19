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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 12:20 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走强，苏格兰公投中反对独立得票领先

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* 格拉斯哥投票结果为支持独立，当地选票占苏格兰整体比重为最高的11.35%

* 目前反对与支持的得票比率为53.5%及46.5%，稍早传出投票率不高

* 依据32个选区已公告24个选区的结果计算，反对与支持的比率分别为53.7%及46.3%

* 随着投票结果陆续开出英镑/美元距离稍早触及的1.6525高点不远(完)

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