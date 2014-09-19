更正-英国金融市场：市场稍作喘息，反对独立派料赢得苏格兰公投

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
(更正：第二段英文原文有误，应为“苏格兰民族党副党魁Nicola Sturgeon”，而非“苏格兰首席部长萨蒙德”))
路透伦敦9月19日 - 英国股市周五有望高开，随着反对独立派料将取得苏格兰独立公投的胜利，汇市此前对下周波动率高涨的大量押注消失殆尽。
支持独立的苏格兰民族党的副党魁Nicola Sturgeon承认独立派失败，此前大多数投票结果显示反对独立派有望胜出。
英镑兑美元涨0.25%，高见1.6525美元。此前市场已臆测苏格兰独立派达不到脱离英国所需的足够票数，英镑周四时即因此上涨。
英国富时100指数期货 上涨1.2%，暗示苏格兰公投后周五股市将高开。英镑兑美元一周隐含波动率降至7.087%，周四收在11.8%。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 杜明霞/张涛)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。