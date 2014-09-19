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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 13:31 BJT

更正-英国金融市场：市场稍作喘息，反对独立派料赢得苏格兰公投

(更正：第二段英文原文有误，应为“苏格兰民族党副党魁Nicola Sturgeon”，而非“苏格兰首席部长萨蒙德”))

路透伦敦9月19日 - 英国股市周五有望高开，随着反对独立派料将取得苏格兰独立公投的胜利，汇市此前对下周波动率高涨的大量押注消失殆尽。

支持独立的苏格兰民族党的副党魁Nicola Sturgeon承认独立派失败，此前大多数投票结果显示反对独立派有望胜出。

英镑兑美元涨0.25%，高见1.6525美元。此前市场已臆测苏格兰独立派达不到脱离英国所需的足够票数，英镑周四时即因此上涨。

英国富时100指数期货 上涨1.2%，暗示苏格兰公投后周五股市将高开。英镑兑美元一周隐含波动率降至7.087%，周四收在11.8%。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 杜明霞/张涛)
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