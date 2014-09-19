更正-英国金融市场：市场稍作喘息，反对独立派料赢得苏格兰公投

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告

该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。