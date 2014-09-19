中国煤炭：8月全国煤炭产量3.02亿吨，同比下降0.98%--行业网站

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透北京9月19日 - 中国煤炭研究网称，中国8月煤炭产量完成3.02亿吨，同比减少300万吨，下降0.98%。
该网站消息并显示，1-8月，全国煤炭产量累计完成25.18亿吨，同比减少3,679万吨，下降1.44%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。