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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 12:32 BJT

中国煤炭：8月全国煤炭产量3.02亿吨，同比下降0.98%--行业网站

路透北京9月19日 - 中国煤炭研究网称，中国8月煤炭产量完成3.02亿吨，同比减少300万吨，下降0.98%。

该网站消息并显示，1-8月，全国煤炭产量累计完成25.18亿吨，同比减少3,679万吨，下降1.44%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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