中国票据市场：转贴利率本周略降，受央行SLF消息鼓舞收票热情升温

路透上海9月19日 - 中国票据市场本周转贴利率略降，目前成交年息在4.85%左右；受央行SLF(常备借贷便利)消息鼓舞，即便在季末时点前，银行收票热情也普遍升温。

交易员并指出，目前银行放贷普遍偏谨慎，在信贷额度相对充裕的情况下，以票据补缺贷款成为无奈选择，不过距季末所剩交易日已不多，多数银行在完成补规模目标后料将停止收票，届时转贴利率将止跌，或有小幅反弹空间，但幅度应不超5-10个基点(bp)。

“出了5,000亿（SLF）消息后，价格就下来点。各家行都在收，额度空着。”上海一银行交易员称。

此前市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

上述交易员谈到，由于经济偏弱，目前银行都将贷款的风险控制摆在第一位，不敢轻易放贷，只靠贷款很难完成信贷额度，“好的项目少，坏的项目又不敢放，只能先用票据来补。”

他还认为，目前的转贴利率与银行的资金成本相比，点差保持在较低水平，大约在20个基点左右，若要进一步向下拓展空间，仍有赖于资金价格率先破局下行。

中国银行间资金市场周五主要回购利率 不同程度下行，资金供给依旧异常宽松，尤其隔夜和七天的短期品种，机构仍为如何出钱苦恼不已。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7363/4.6533 4.9298/4.8491 5.2150/5.1100

上周五 4.7061/4.6396 4.9093/4.8295 5.2156/5.1153

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变动 +3.02bp/+1.37bp +2.05bp/+1.96bp -0.06bp/-0.53bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6785%，上周五报在4.6757%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。