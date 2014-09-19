《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月19日

港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *光明食品集团 200 30 6 9/22簿记建档 农业银行 AAA(新世纪) 9/23 9/24
民生银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *丽珠集团 6 3 9 9/22簿记建档 招商银行 AA+(中诚信) 9/23 9/24
AA(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *西部证券 23 5 3 9/24招标 浦发银行 AA 9/25 9/26
(最高发行余额) ======================================================================================= *赣能股份 5 2 12 9/24簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= *杭州实业 19 19 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= *重庆水务 40 10 12 9/24簿记建档 农业银行 AAA 9/26 9/28 资产经营 ======================================================================================= *南京港集团 13 3 12 9/24簿记建档 交通银行 AA 9/25 9/26
南京银行 ======================================================================================= *陕天然气 10 3 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26
======================================================================================= *中天科技 11 2 12 9/26簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29
======================================================================================= *宝钢集团新疆 13 13 12 9/26簿记建档 工商银行 AA+ 9/29 9/30 八一钢铁 ======================================================================================= 新华龙 4 2.5 12 9/19-9/22簿记 中国银行 AA- 9/23 9/24 ======================================================================================= 中银国际证券 30 15 3 9/22招标 中国银行 AAA 9/23 9/24
浦发银行等 ======================================================================================= 新疆天富集团 10 4 12 9/22簿记建档 中信银行 AA 9/24 9/25 ======================================================================================= 华仪电器集团 3.5 1.5 12 9/22簿记建档 华夏银行 AA- 9/24 9/25 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 20 12 9/23簿记建档 渤海银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 9/23招标 建设银行 AAA 9/24 9/25 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 东吴证券 31 5 3 9/23招标 浦发银行 AA+ 9/24 9/25 ======================================================================================= 玖龙纸业(重庆) 7 3 12 9/23簿记建档 中国银行 AA 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= 温州市公用 8 2.5 12 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 事业投资集团 ======================================================================================= 华映科技 5 5 12 9/23簿记建档 招商银行 AA- 9/24 9/25
======================================================================================= 南方水泥 15 15 12 9/25簿记建档 农业银行 AA+ 9/26 9/28
交通银行 ======================================================================================= 西安市浐灞河 11 5 12 9/25簿记建档 国泰君安 AA 9/26 9/28 发展 浦发银行 ======================================================================================= 山东钢铁集团 20 20 12 9/25簿记建档 北京银行 AAA 9/26 9/28 ======================================================================================= 中材水泥 5 5 12 9/25簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 9/25簿记建档 中国银行 AA- 9/28 9/29 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 中外运 35 20 5 *9/26簿记建档 农业银行 AAA *9/29 *9/30 长航集团 浦发银行 ======================================================================================= *河北建设 20 10 7 9/26簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 国开行 ======================================================================================= *酒泉钢铁集团 24 24 3 9/26簿记建档 农业银行 AA+ 9/29 9/30 ======================================================================================= 海宁市资产 10 10 5 9/22簿记建档 招商银行 AA 9/24 9/25 经营公司 ======================================================================================= 龙元建设 10 1.5 3 9/22簿记建档 建设银行 AA 9/23 9/24 ======================================================================================= 五矿股份 80 40 5 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 3 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 15 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA+ 9/24 9/25 阳煤化工投资 北京银行 ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 9/23簿记建档 中信银行 AAA 9/25 9/26 国资控股发展 ======================================================================================= 温州市现代 20 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA 9/24 9/25 服务业投资集团 工商银行 ======================================================================================= 中国通用技术 30 30 5 9/24簿记建档 交通银行 AAA 9/25 9/26 （集团）控股 中国银行 ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 3 9/24簿记建档 国开行 AA 9/25 9/26 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 重庆市万盛 8 8 5 9/25簿记建档 浦发银行 AA 9/28 9/29 经济技术开发区投资集团 ======================================================================================= 都江堰兴市 4 4 5 9/25簿记建档 浦发证券 AA 9/28 9/29 投资 ======================================================================================= 杭州萧山水务 4 2 5 9/25簿记建档 浙商银行 AA 9/26 9/28 集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。