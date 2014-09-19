更新版1-日本债市：央行以负收益率买进一年期国库券--交易商

日本央行2013年4月展开一项每年印钞60-70兆(万亿)日圆的计画，大部分用于购买政府公债与国库券，不过也购买股票等其他资产。

但部分分析师表示，由于央行可购买的资产量愈见稀少，如果不采取极端方式，比如以负收益率(殖利率)购买贴现国库券，则想从市场上购买资产很可能变得更加困难。

9月过后，日本央行面临的困难可能减轻，届时银行可能因为9月30日半年度结算完成后，不再惜售国库券。

不过市场操作难度渐增，可能仍将让日本央行头痛，央行明年初料面临推出更多刺激措施的需求。

尽管央行表示，其刺激措施届时应能让日本通胀达到目标，但仅有极少数分析师认同这种前景。