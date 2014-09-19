更新版1-日本债市：央行以负收益率买进一年期国库券--交易商

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
日本央行2013年4月展开一项每年印钞60-70兆(万亿)日圆的计画，大部分用于购买政府公债与国库券，不过也购买股票等其他资产。
但部分分析师表示，由于央行可购买的资产量愈见稀少，如果不采取极端方式，比如以负收益率(殖利率)购买贴现国库券，则想从市场上购买资产很可能变得更加困难。
9月过后，日本央行面临的困难可能减轻，届时银行可能因为9月30日半年度结算完成后，不再惜售国库券。
不过市场操作难度渐增，可能仍将让日本央行头痛，央行明年初料面临推出更多刺激措施的需求。
尽管央行表示，其刺激措施届时应能让日本通胀达到目标，但仅有极少数分析师认同这种前景。
周五稍早，日本政府五个月以来首度删减总体经济评估，因民间消费复苏乏力，给持续复苏的展望蒙上阴影。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 张涛)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。