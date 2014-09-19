英国政治：首相卡梅伦向苏格兰反独阵营领袖表示祝贺

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透伦敦9月19日 - 英国首相卡梅伦周五向苏格兰反独立阵营领导人达林表示祝贺，因部分计票结果显示，支持续留英国的票数明显领先。
“我已经和达林谈过，祝贺他在这场激烈的交锋中取得胜利，”卡梅伦在他的官方Twitter中写道。如果苏格兰公投支持独立，他的首相位置也将不保。
预计卡梅伦将于0600GMT左右在伦敦办公室发表电视讲话，对公投结果表示欢迎。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。