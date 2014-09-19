英国政治：首相卡梅伦向苏格兰反独阵营领袖表示祝贺

路透伦敦9月19日 - 英国首相卡梅伦周五向苏格兰反独立阵营领导人达林表示祝贺，因部分计票结果显示，支持续留英国的票数明显领先。

“我已经和达林谈过，祝贺他在这场激烈的交锋中取得胜利，”卡梅伦在他的官方Twitter中写道。如果苏格兰公投支持独立，他的首相位置也将不保。

预计卡梅伦将于0600GMT左右在伦敦办公室发表电视讲话，对公投结果表示欢迎。(完)