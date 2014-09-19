英国政治：苏格兰独立阵营领袖称，以微弱劣势在投票中落后

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透爱丁堡9月19日 - 苏格兰具历史意义的独立公投之后，一名独立阵营领袖周五在讲话中实际等于承认落败。
赞成独立的苏格兰民族党(Scottish National Party)副党魁Nicola Sturgeon表示，“正如全国其他数千名支持者一样，我把全身心投入到这场独立运动中，但我们以微弱劣势没能确保独立派胜出，这真的令人失望。”
随着多数选区的结果揭晓，据路透计算，支持苏格兰留在英国的比例为54%。最终结果预计将在一两个小时之后宣布。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。