香港个股：宏华集团发行2亿美元五年期优先票据，息率7.45%

该公司于联交所的声明并称，估计是次发行所得款项净额约为1.95亿美元，主要用作若干现有债务再融资（包括定期贷款融通协议项下的一切未偿还款项），其次用作一般企业用途。

宏华集团为票据发行人，并由附属公司担保，预计于9月25日或前后完成发行，并寻求于联交所上市。汇丰 、花旗 、摩根士丹利 及美银美林 负责发行安排。