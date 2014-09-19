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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 12:47 BJT

香港个股：宏华集团发行2亿美元五年期优先票据，息率7.45%

路透香港9月19日 - 中国石油钻探设备制造商--宏华集团有限公司 周五称，落实发行本金总额2亿美元于2019年到期之优先票据，息率7.45%。

该公司于联交所的声明并称，估计是次发行所得款项净额约为1.95亿美元，主要用作若干现有债务再融资（包括定期贷款融通协议项下的一切未偿还款项），其次用作一般企业用途。

宏华集团为票据发行人，并由附属公司担保，预计于9月25日或前后完成发行，并寻求于联交所上市。汇丰 、花旗 、摩根士丹利 及美银美林 负责发行安排。

票据已获得惠誉BB评级及预期会获得穆迪B1评级。

宏华为中国主要陆地钻机生产商，近期积极拓展离岸设备市场，先后获得韩国海洋工程公司UDIN总值超过2亿美元的6艘油轮建造合同以及Orion Engineering and Management Limited的半潜式钻井平台建造合约。

该股早盘收升0.53%，报1.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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