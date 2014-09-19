香港个股：宏华集团发行2亿美元五年期优先票据，息率7.45%

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透香港9月19日 - 中国石油钻探设备制造商--宏华集团有限公司 周五称，落实发行本金总额2亿美元于2019年到期之优先票据，息率7.45%。
该公司于联交所的声明并称，估计是次发行所得款项净额约为1.95亿美元，主要用作若干现有债务再融资（包括定期贷款融通协议项下的一切未偿还款项），其次用作一般企业用途。
宏华集团为票据发行人，并由附属公司担保，预计于9月25日或前后完成发行，并寻求于联交所上市。汇丰 、花旗 、摩根士丹利 及美银美林 负责发行安排。
票据已获得惠誉BB评级及预期会获得穆迪B1评级。
宏华为中国主要陆地钻机生产商，近期积极拓展离岸设备市场，先后获得韩国海洋工程公司UDIN总值超过2亿美元的6艘油轮建造合同以及Orion Engineering and Management Limited的半潜式钻井平台建造合约。
该股早盘收升0.53%，报1.9港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。