版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--9月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值
   
    9月22日(一)
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              7月          --        -2.1%
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                     --        -2.5%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              7月          --        -1.0%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                     --        +0.1%
    1400  欧元区消费者信心指数                            9月      负10.75      负10.0
    1400  美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　　　8月          520　　 　　515
       
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值       预估值
    
    9月19日(五)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 8月         -0.1%       -0.1%
                                 (较上年同期)                         -0.8%       -0.8%
    0800  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)          7月         盈余323       -- 
                              (经季节调整)(亿欧元)                    盈余187       -- 
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                  净流出173       -- 
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月         持平        持平   
                                   (较上年同期)                        +2.1%      +2.1%
                央行核心CPI(较前月)                                    +0.5%      +0.2%
                           (较上年同期)                                +2.1%      +1.8% 
    1230  加拿大趸售(批发)贸易                             7月         -0.3%      +0.6% 
    1400  美国领先指标(较前月)                             8月         +0.2%      +0.4%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐