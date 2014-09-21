主要国家经济指标预测--9月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日(一) 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- -2.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -2.5% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 1400 欧元区消费者信心指数 9月 负10.75 负10.0 1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 520 515 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 8月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0800 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余323 -- (经季节调整)(亿欧元) 盈余187 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 净流出173 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 持平 (较上年同期) +2.1% +2.1% 央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.1% +1.8% 1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 -0.3% +0.6% 1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.2% +0.4%(完)